Bitcóin rompe un nuevo récord al superar los $125.000

Publicado por Virginia Martínez 5 de octubre, 2025

El bitcóin continúa al alza. Este domingo, alcanzó un nuevo récord al superar los 125.000 dólares. Cotización de 125.689 dólares con la que mejoró su propio récord anterior de 124.500 dólares, alcanzado en agosto.

El bitcóin se ha impulsado por la cautela de los inversionistas ante el cierre del Gobierno. La valorización de las acciones estadounidenses también habría impulsado la racha, debido a que los inversionistas buscan activos seguros mientras el Congreso en Estados Unidos negocia el presupuesto del gobierno federal, según AFP.

Asimismo, la cotización se habría visto beneficiada por los tres proyectos de ley para regular las criptomonedas sancionados por la Cámara de Representantes. Desde su retorno a la Casa Blanca, Donald Trump ha buscado beneficiar al mundo cripto.

"Con muchos activos, incluyendo las acciones, el oro y bienes coleccionables como las tarjetas de Pokemón tocando alzas históricas, no es ninguna sorpresa que el bitcóin se beneficie de la narrativa de la devaluación del dólar", comentó por su parte Joshua Lim, codirector de mercados de la firma de corretaje de criptomonedas FalconX, citado por Bloomberg News.