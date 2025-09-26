Trump anuncia nuevos aranceles a farmacéuticas, muebles y camiones pesados a partir de octubre

Publicado por Sabrina Martin 25 de septiembre, 2025

El presidente Donald Trump anunció este jueves que a partir del 1 de octubre se impondrá un arancel del 100% a los productos farmacéuticos de marca o patentados, que estén fabricados por compañías que no tengan plantas en Estados Unidos.

Trump dejó claro que las empresas que estén construyendo instalaciones o ya tengan obras en curso quedarán exentas. El objetivo es que las farmacéuticas fabriquen en suelo estadounidense y que el país no dependa de importaciones extranjeras en un sector vital para la salud y la seguridad nacional.

Enfoque en la producción nacional

Trump ya había adelantado la posibilidad de imponer aranceles al sector farmacéutico, inicialmente con tasas menores que subirían de forma gradual. Sin embargo, la nueva decisión establece de entrada un impuesto del 100% y deja abierta la posibilidad de medidas más duras, tras haber advertido semanas atrás sobre aranceles de hasta el 250% en este rubro.

Con estos anuncios, la Casa Blanca refuerza la política de priorizar la producción local. Trump ya había establecido aranceles sobre el acero, aluminio, cobre y automóviles, medidas que defendió como necesarias para fortalecer la industria nacional y proteger empleos.

Muebles, gabinetes y camiones pesados también enfrentarán aranceles

Además de los productos farmacéuticos, Trump informó sobre nuevos aranceles a otras categorías de bienes. A partir del 1 de octubre, también se impondrá:

• 50% a gabinetes de cocina, tocadores de baño y productos asociados.

• 30% a muebles tapizados.

• 25% a camiones pesados fabricados fuera del país.

“La razón de esto es la 'inundación' masiva de estos productos a Estados Unidos desde otros países. Es una práctica muy injusta, pero debemos proteger, por seguridad nacional y otras razones, nuestro proceso de fabricación”, afirmó.