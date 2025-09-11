La inflación sube a 2,9% interanual en agosto, en línea con las expectativas

Publicado por Carlos Dominguez 11 de septiembre, 2025

La inflación se ubicó en 2,9% en agosto, su nivel más alto desde enero, según datos oficiales publicados el jueves. No obstante, los analistas creen poco probable que esto evite que la Reserva Federal recorte las tasas de interés.

El índice de precios al consumidor (IPC) repuntó al 2,9% en agosto frente al 2,7% de julio en la medición internaual, según el Departamento de Trabajo. La cifra estuvo en línea con las expectativas de los analistas, mientras que los efectos de los aranceles no han tenido el impacto que preveían los expertos.

De acuerdo a la Oficina de Estadísticas Laborales, en tasa mensual, el IPC subió un 0,4%, por encima del 0,2% de julio y de las previsiones del 0,3%.

El índice de la vivienda subió un 0,4% y ejerció la mayor presión al alza. La inflación subyacente, que excluye los alimentos y la energía, se mantuvo estable en el 3,1%, igual que en julio y en el máximo de febrero, mientras que el IPC subyacente subió un 0,3% intermensual, igualando el ritmo de julio y las previsiones del mercado.