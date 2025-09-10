Las reservas de petróleo aumentaron en 3,9 millones de barriles

Publicado por Víctor Mendoza 10 de septiembre, 2025

(AFP) Las reservas comerciales de petróleo en el país aumentaron la semana pasada, según información publicada el miércoles por la Administración de Energía de Estados Unidos (EIA), un alza atribuible en particular a una disminución de las exportaciones.

Durante la semana que finalizó el 5 de septiembre, estos inventarios aumentaron en 3,9 millones de barriles, mientras que los analistas esperaban una disminución de unos 1,4 millones de barriles, según la mediana de un consenso elaborado por Bloomberg.

En total, sin contar las reservas estratégicas, los inventarios se situaron en 424,6 millones de barriles. La reserva estratégica continuó aumentando, hasta alcanzar los 405,2 millones de barriles, su nivel más alto desde octubre de 2022.

Este aumento de los stocks petroleros se debe principalmente a una caída de las exportaciones en comparación con el período anterior (-29,3%). Las importaciones disminuyeron levemente (-6,9%).

Por otro lado, las refinerías estadounidenses trabajaron la semana pasada a un 94,9% de su capacidad (en comparación con el 94,3%). En teoría, es probable que una mayor actividad reduzca los inventarios de crudo, ya que estos se encuentran más refinados.

La producción de crudo estadounidense aumentó ligeramente, hasta los 13,49 millones de barriles diarios, en comparación con los 13,42 millones del período anterior.

Con el fin del período estival, durante el cual la demanda suele ser alta, la cantidad de productos entregados al mercado estadounidense, un indicador implícito de la demanda, disminuyó (-4,2%).

La demanda de gasolina, una categoría que los operadores monitorean de cerca, cayó por debajo del umbral simbólico de los 9 millones de barriles diarios (-6,7%).