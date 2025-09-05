Zuckerberg promete a Trump una inversión de $600.000 millones para centros de datos e innovación

Publicado por Williams Perdomo 5 de septiembre, 2025

El director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, agradeció al presidente Donald Trump por organizar la cena en la Casa Blanca en la que se encontraron los directores ejecutivos de varias de las compañías tecnológicas más importantes para analizar la situación del sector y compartir sus apreciaciones e ideas para impulsar el desarrollo y la innovación.

Durante el evento, Zuckerberg se comprometió a aportar al menos 600.000 millones de dólares hasta 2028 para construir centros de datos e infraestructura para impulsar la próxima ola de innovación.

Sentado junto al presidente, Zuckerberg dijo que todos los presentes estaban haciendo "enormes inversiones" en el país para proyectos tecnológicos.

"No es poca cosa reunir a un grupo como este", afirmó Zuckerberg, quien estuvo sentado a la derecha de Trump. "Creo que eso dice mucho sobre su liderazgo y su enfoque en la innovación", señaló refiriéndose al presidente.

Directores de las gigantes tecnológicas estadounidenses, casi todos aliados de Donald Trump, no escatimaron en elogios al presidente este jueves, durante una cena organizada en la Casa Blanca. El encuentro se dio en un momento en el que Trump está apostando por estimular la industria tecnológica nacional estableciendo aranceles a las compañías extranjeras.