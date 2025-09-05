La economía creó 22.000 nuevos puestos de trabajo, aunque la tasa de desempleo subió ligeramente

Publicado por Alejandro Baños 5 de septiembre, 2025

La economía creó menos puestos de trabajo de lo esperado en agosto y la tasa de desempleo se situó en el 4,3%, una décima más que en julio.

Concretamente, se crearon 22.000 puestos de trabajo, según informó el Departamento de Trabajo (USDOL) este viernes y reportó AFP. En julio se añadieron 79.000 empleos.

En el séptimo mes del año, la tasa de desempleo se situó en el 4,2%, mientras que en junio estaba en el 4,1%.

La cifra positiva fue el aumento del salario promedio por hora, que subió un 0,3% respecto a julio y un 3,7% en comparación con agosto de 2024.

Estos datos alimentan las expectativas de un recorte de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal (Fed), algo que lleva reclamando el presidente Donald Trump los últimos meses.