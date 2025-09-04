Hitachi anuncia una inversión de $1.000 millones para impulsar el futuro energético de EEUU

Publicado por Diane Hernández 4 de septiembre, 2025

Hitachi Energy anunció una inversión de 1.000 millones de dólares en infraestructura crítica de la red eléctrica del país , incluida una inversión de 457 millones de dólares en una nueva instalación de transformadores de gran potencia en Virginia, creando miles de nuevos puestos de trabajo y ayudando a impulsar la revolución de la inteligencia artificial.

La empresa tecnológica con sede en Suiza destaca estas inversiones entre las mayores registradas en la industria eléctrica estadounidense, y reveló que incluyen además importantes ampliaciones de las instalaciones existentes en todo el país.

"Priorizar la producción nacional de transformadores impulsa la agenda de dominio energético del presidente Trump al fortalecer las cadenas de suministro críticas, fortalecer la seguridad energética de EEUU y garantizar que nuestra nación pueda satisfacer la creciente demanda energética. Inversiones como esta son esenciales para impulsar la infraestructura de IA y consolidar el liderazgo del presidente Trump en la carrera global de la IA" Jarrod Agen, director ejecutivo del Consejo Nacional de Dominio Energético de la Casa Blanca.

Las inversiones ayudarán a satisfacer la creciente demanda de energía impulsada por los centros de datos de IA, de acuerdo con la Administración Trump, explica el comunicado oficial de Hitachi.

La agenda de dominio energético de Trump

Según un mensaje compartido en la web de la Casa Blanca, la inversión de Hitachi es un paso clave para acelerar la agenda de dominio energético del presidente Donald Trump, fortaleciendo las cadenas de suministro para satisfacer la demanda energética. También está relacionada al Plan de Acción de IA del Gobierno.

A principios de este año, Trump mostró un compromiso sin precedentes de 92.000 millones de dólares por parte de muchas de las principales empresas de energía y tecnología del mundo para construir infraestructura energética y de inteligencia artificial de vanguardia en Pensilvania.

Mientras tanto, el propio equipo presidencial ha supervisado un auge de inversiones a medida que las empresas se apresuran a trasladar la producción a territorio estadounidense, expandir las operaciones de fabricación y construir nueva infraestructura crítica en medio de la política comercial "Estados Unidos Primero" del presidente Trump.

"Si vamos a ganar la carrera de la IA, reindustrializarnos y mantener las luces encendidas, Estados Unidos necesitará energía mucho más confiable. Afortunadamente, Hitachi está cumpliendo. La administración Trump espera seguir colaborando con la industria privada para garantizar que el pueblo estadounidense tenga acceso a energía asequible, confiable y segura", afirmó el secretario de Energía, Chris Wright.