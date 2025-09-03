Un estudio revela que empleos están en riesgo por el avance de la inteligencia artificial

La IA permite crear música sólo escribiendo instrucciones en una plataformaPA / Cordon Press

Publicado por Verónica Silveri Pazos 3 de septiembre, 2025

Un estudio reciente de Microsoft analiza cómo la inteligencia artificial generativa -como Copilot- afecta distintos empleos. Basado en 200.000 conversaciones reales, el informe asigna una "puntuación de aplicabilidad de la IA" a cada ocupación, identificando cuáles tienen mayor 'superposición' con la tecnología y cuáles están menos expuestos.

Los trabajos más afectados incluyen ocupaciones administrativas, mientras que los empleos manuales o que requieren operación de maquinaria presentan mínima interacción con la IA.

Los investigadores subrayaron que ningún empleo es realizado por completo por IA. La llamada 'superposición' significa que la tecnología puede ejecutar parte de las actividades, pero no implica automáticamente la sustitución del trabajador. Además, el análisis se centra solo en modelos generativos basados en lenguaje, como Copilot, y no contempla áreas como la robótica o los sistemas autónomos.

Los sectores con mayor impacto

Las áreas con más coincidencias entre IA y funciones laborales incluyen ocupaciones de oficina, así como las relacionadas con informática, letras y matemáticas. Entre los empleos más afectados se encuentran:

• Escritores técnicos.

• Editores.

• Correctores de texto.

• Escritores y autores.

• Científicos de datos.

• Analistas de investigación de mercado.

• Teleoperadores y operadores telefónicos.

• Representantes de servicio al cliente.

• Agentes de ventas de publicidad.

• Locutores y DJs de radio.

• Periodistas y analistas de noticias.

• Traductores e intérpretes.

• Profesores de negocios a nivel universitario.

• Historiadores.

• Especialistas en relaciones públicas.

• Desarrolladores web.

• Analistas de gestión.

• Programadores de herramientas CNC.

• Representantes de ventas de servicios.

• Azafatas y asistentes de pasajeros.

• Científicos políticos.

• Agentes de viajes y empleados de boletos.

• Instructores de gestión agrícola y de viviendas.

Los empleos con menor vulnerabilidad

En contraste, el informe señala que los oficios basados en habilidades manuales, fuerza física o uso de maquinaria presentan poca superposición con la IA generativa. Entre ellos están:

• Lavavajillas.

• Masajistas.

• Albañiles de cemento.

• Techadores.

• Preparadores de equipos médicos.

• Asistentes quirúrgicos.

• Operadores de dragas, pilotes y lanchas a motor.

• Operadores de camiones industriales y tractores.

• Operadores de plantas de tratamiento de agua.

• Supervisores de bomberos.

• Operadores de equipos ferroviarios.

• Fabricantes de neumáticos.

• Ayudantes en el sector petrolero y gasífero.

• Operadores de compresores de gas y estaciones de bombeo.

• Técnicos oftalmológicos.

• Moldeadores y fabricantes de núcleos.

• Alimentadores y portadores de máquinas.

• Operadores de empaquetado y llenado.

• Lijadores y acabadores de pisos.

Lo que significa para los trabajadores

El informe aclara que una alta superposición no equivale a desempleo masivo. La experiencia histórica demuestra que la automatización suele redefinir los puestos, en lugar de eliminarlos por completo. Un ejemplo es el de los cajeros bancarios, cuya función cambió tras la llegada de los cajeros automáticos, pero no desapareció.

Microsoft concluye que la clave está en la adaptación: quienes adopten las herramientas de IA podrán acelerar tareas rutinarias, liberar tiempo para el pensamiento creativo y reforzar su valor en el mercado laboral.