El precio de la onza de oro alcanza su máximo: $3.501,59

Publicado por Alejandro Baños 2 de septiembre, 2025

El precio de la onza de oro superó su récord este martes, situándose en los 3.501,59 dólares de cotización.

En el último año, el valor del oro se ha disparado, convirtiéndose en un activo seguro para los inversionistas en un momento de incertidumbre comercial.

En abril, el metal cotizó, por primera vez en la historia, por encima de los 3.500 dólares -3.500,10 dólares, concretamente-.

Hace unas semanas, el presidente Donald Trump anunció que, por el momento, no impondrá aranceles a las importaciones de este metal. "¡El oro no estará sujeto a aranceles!", escribió en una publicación en Truth Social.