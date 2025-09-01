Feliz Día del Trabajo: Trump presume de datos económicos en sus primeros meses

Publicado por Israel Duro 1 de septiembre, 2025

Donald Trump felicitó el Día del Trabajo exhibiendo los logros económicos de su administración en los 7 primeros meses de mandato para los bolsillos de los contribuyentes. En varias publicaciones en Truth Social, el presidente presumió de que desde su toma de posesión han aumentado el número de empleos, se han reducido la inflación y el precio de la energía -la gasolina marcó un mínimo histórico durante el feriado-, mientras que han crecido los salarios y el gasto de los consumidores. A todo ello había que sumar los 8 billones (trillion) de dólares recaudados gracias a la imposición de los cuestionados aranceles.

En el texto de proclamación del feriado, firmado el 28 de agosto, Trump cargó contra sus predecesores por el daño causado "en las últimas décadas" a los trabajadores, "el corazón palpitante de nuestra economía, la base de nuestra fortaleza y la encarnación viva del sueño americano".

Trágicamente, en las últimas décadas, una clase política corrupta permitió que nuestra base manufacturera decayera. Nuestros puestos de trabajo se trasladaron a costas lejanas, nuestras industrias quedaron diezmadas y nuestras comunidades se debilitaron, todo ello mientras se fortalecían los competidores extranjeros a expensas de los trabajadores y las familias estadounidenses.

Los trabajadores, pilar en el regreso de Trump a la Casa Blanca

Los trabajadores han sido uno de los pilares sobre los que se cimentó la vuelta de Trump a la Casa Blanca, con millones de estadounidenses desesperados por el impacto negativo de las medidas económicas de Biden en sus bolsillos, especialmente en forma de inflación. Por ello, el presidente no quiso desaprovechar la oportunidad de destacar su importancia en sus políticas:

Esos días terminaron el 20 de enero de 2025. Cada día, mi Administración está restaurando la dignidad del trabajo y dando prioridad a los trabajadores estadounidenses. Estamos facilitando la compra de productos estadounidenses y la contratación de trabajadores estadounidenses, dando un nuevo impulso a nuestras ciudades industriales y asegurando acuerdos comerciales justos que protejan nuestros puestos de trabajo y recompensen nuestra productividad. Estamos acumulando cientos de miles de millones de dólares en ingresos por aranceles y garantizando que todos los productos de la artesanía estadounidense sean apreciados por su verdadero valor en los mercados extranjeros. Bajo mi liderazgo, estamos trayendo puestos de trabajo de vuelta a Estados Unidos, y esos puestos de trabajo van a parar a trabajadores nacidos en Estados Unidos.

El éxito recaudatorio de los aranceles

En varios post en Truth Social, Trump destacó varios de estos avances. El primero, los aranceles. Combatidos desde el minuto uno y con su futuro pendiente de una resolución del Tribunal Supremo que anule o ratifique el fallo de una Corte de Apelaciones que los tumbó la pasada semanas, el presidente destacó que gracias a ellos se han recaudado más de 8 billones (trillion) de dólares.

Menos inflación, más consumo y salarios más altos

La publicación también subrayaba la creación de cientos de miles de puestos de trabajo desde su llegada. A continuación, Trump destacó otros triunfos de su Administración: El aumento del gasto de los consumidores; la bajada de la inflación y la subida de los salarios:

El Día del Trabajo "más barato" para conducir en los últimos años

Como colofón, el presidente se hizo eco de una información de Axios que indica que el Día de Trabajo será el "más barato para conducir" de los últimos años gracias a la bajada del precio de la gasolina.