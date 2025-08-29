Análisis: En contraste con las predicciones de la FED, la inflación se mantuvo estable y con una ligera desaceleración de los costos

Donald Trump sujeta la lista de aranceles durante el Día de la Liberación (Archivo) Brendan Smialowski / AFP

Publicado por Agustina Blanco 29 de agosto, 2025

Los datos de inflación de julio de este año revelan que las presiones sobre los precios al consumidor no han aumentado como se anticipaba como consecuencia a los aranceles impuestos por la Administración Trump.

Según el informe del gobierno publicado el viernes, la inflación se mantuvo estable, con una ligera desaceleración en los costos, desafiando las advertencias del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, sobre el impacto inflacionario de estas medidas comerciales. A pesar de la implementación de políticas proteccionistas (como los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump), los precios de los bienes han caído y la inflación general se ha moderado, mientras que el gobierno estadounidense ha recaudado ingresos arancelarios en niveles récord, como lo anticipó Trump.

El índice de precios del gasto de consumo personal (PCE), (el indicador preferido por la FED), aumentó un 2,6% interanual en julio, coincidiendo con las previsiones de los economistas y manteniéndose al mismo ritmo que en junio.

Mensualmente, los precios subieron un 0,2%, en línea con las expectativas y por debajo del 0,3% registrado el mes anterior. Si esta tasa se mantuviera durante los próximos doce meses, la inflación anual caería al 2,4%, acercándose más al objetivo del 2% de la FED

Los precios básicos o "core PCE", que excluyen los volátiles alimentos y energía, aumentaron un 2,9% anual y un 0,3% mensual, cumpliendo también con las predicciones de Wall Street.

Estas cifras benignas han tranquilizado a las autoridades económicas, indicando que las presiones inflacionarias siguen siendo manejables. Sin embargo, los servicios continúan siendo el principal impulsor de los aumentos, con un alza del 3,6% interanual, mientras que los bienes solo subieron un 0,5% en el mismo período.

El desglose mensual



En el desglose mensual, los precios de los bienes cayeron un 0,1% en julio, impulsados por una baja del 1,1% en los costos de la energía y del 0,1% en los bienes duraderos.

El desglose anual



Anualmente, los precios de la energía descendieron un 2,7%, los bienes duraderos aumentaron un modesto 1,1%, y los bienes no duraderos solo un 0,2%. Estas tendencias en categorías de bienes (particularmente susceptibles a los aranceles) contrastan con las advertencias previas de la FED.

A pesar de que Estados Unidos ha recaudado cientos de miles de millones de dólares en aranceles desde la entrada en vigor de las políticas comerciales de la Administración Trump, los precios al consumidor en bienes duraderos y no duraderos han mostrado incrementos mínimos.

Los datos, por ahora, contradicen a Powell



Estos datos contradicen las declaraciones repetidas de Powell sobre el impacto de los aranceles. En abril de 2025, el presidente de la FED afirmó: "Es muy probable que los aranceles generen, al menos, un aumento temporal de la inflación". Advirtió, además, que "los efectos inflacionarios también podrían ser más persistentes" y describió los aumentos arancelarios como "significativamente mayores de lo previsto".

Sin embargo, los números de la Oficina de Análisis Económico (Bureau of Economic Analysis) muestran que los consumidores estadounidenses han seguido gastando pese a las presiones.

¿En qué gastan los estadounidenses?



El gasto en consumo personal aumentó un 0,5% en julio, impulsado por compras de vehículos, servicios financieros y gastos en vivienda.

Los ingresos personales también crecieron un 0,4%, principalmente por aumentos en sueldos y salarios en el sector privado, incluyendo contribuciones a prestaciones sociales.

Tras ajustar por impuestos e inflación, la renta real disponible subió un 0,2%, otorgando un modesto poder adquisitivo adicional a los hogares.

Las tasas de interés



Los datos de inflación serán clave en las deliberaciones de la Reserva Federal sobre tasas de interés, ya que el banco central busca equilibrar el regreso a su objetivo del 2% con el sostenimiento del crecimiento económico.

El impacto económico de los aranceles de Trump



El presidente Donald Trump promovió los aranceles como una poderosa herramienta para proteger la industria nacional, reducir los déficits comerciales y presionar a socios como China, México y la Unión Europea.

Con anuncios en abril de tarifas generales del 10% y hasta 145% en productos chinos, basados en déficits comerciales, el objetivo declarado es fomentar la manufactura local y generar ingresos fiscales, lo que efectivamente ha ocurrido: el gobierno ha recaudado cientos de miles de millones de dólares, alcanzando récords históricos.

Sin embargo, la implementación de estos aranceles generaron incertidumbre global, con retaliaciones de otros países y temores de una guerra comercial que elevaría los precios al consumidor.

En esa línea, Powell y la FED advirtieron repetidamente que tales medidas podrían causar inflación temporal o persistente, al aumentar los costos de importaciones y cadenas de suministro.

Trump, por su parte, minimizó estos riesgos, argumentando que los aranceles enriquecerían a EEUU sin impactar significativamente los precios.

En síntesis, los datos de julio muestran que, hasta ahora, los aranceles no han impulsado la inflación, como predijo Powell, con precios de bienes cayendo y con una moderación general.