Crecimiento constante y mayor fuerza laboral: las claves del las excepcionales cifras del PIB hispano en Estados Unidos

Publicado por Verónica Silveri Pazos 29 de agosto, 2025

La comunidad hispana lleva años siendo un motor clave de la economía estadounidense. Según el Informe Anual del PIB Latino, elaborado por el Centro para el Estudio de la Salud y la Cultura Latina de la UCLA y el Centro de Investigación y Pronóstico Económico de Cal Lutheran, el producto interno bruto (PIB) latino alcanzó en 2023 (último año del que se tienen datos) la cifra récord de 4,1 billones de dólares.

Ese nivel lo ubicó como la quinta economía más grande del mundo, por delante de países como Canadá, el Reino Unido, Francia e India. Además, entre 2019 y 2023, fue el único PIB dentro de las 10 principales economías globales que creció más rápido que China, duplicando incluso el ritmo de la economía estadounidense en su conjunto. Según el informe:

Como estadística resumida del desempeño económico de los latinos en Estados Unidos, el PIB latino estadounidense de 2023 es extraordinario. La producción económica total (o PIB) de los latinos que viven en Estados Unidos en 2023 es de 4,1 billones de dólares, frente a los 2,8 billones de 2019 y los 1,6 billones de 2010. Si los latinos que viven en Estados Unidos fueran un país independiente, el PIB latino en Estados Unidos sería el quinto más grande del mundo. Por cuarto año consecutivo, el PIB latino en Estados Unidos es mayor que el PIB de India, Reino Unido o Francia. Fuera de Estados Unidos, solo Alemania, Japón y China tienen un PIB mayor.

Crecimiento constante y mayor fuerza laboral

El avance del PIB latino ha sido notable: de 1,6 billones de dólares en 2010, el PIB latino pasó a 2,8 billones en 2019 y superó los 4 billones en 2023.

El Dr. David Hayes-Bautista, director del centro de UCLA, explicó que la clave está en la participación laboral: "Desde 2011, esta tasa ha sido cuatro puntos porcentuales más alta que la de los no latinos, pero en 2023 llegó a 6,7 puntos". Esto refleja que los latinos tienen más probabilidades de trabajar o buscar empleo que el resto de la población.

El informe también indica que, entre 2010 y 2023, los hispanos añadieron un promedio de 726.000 trabajadores por año a la fuerza laboral y fueron responsables de casi el 59% del crecimiento total de trabajadores en el país.

Educación, ingresos y consumo en ascenso

La educación ha sido otro factor decisivo. El número de graduados universitarios latinos creció 125,3% entre 2010 y 2023, tres veces más rápido que entre los no latinos.

Esto ha impulsado un crecimiento salarial del 61,5% en términos reales, frente al 21,4% del resto de la población. Como consecuencia, el consumo latino alcanzó 2,7 billones de dólares en 2023, un poder adquisitivo superior al de la economía de Texas (2,58 billones) y un 25% mayor que la de Nueva York (2,17 billones).

Aunque impresionante por su tamaño, el PIB latino de EE. UU. es realmente notable por su rápido crecimiento. Entre los diez PIB más grandes, el PIB latino de EEUU fue el tercero con mayor crecimiento entre 2010 y 2023. Durante todo ese periodo, el crecimiento medio anual del PIB real latino de EE. UU. fue del 4,4%, frente al 2,2% de la economía estadounidense en general. Entre 2010 y 2023, el PIB real latino aumentó un total del 74,8%, frente al 27,4% del PIB no latino. En otras palabras, el PIB latino está creciendo 2,3 veces más rápido que el PIB general de Estados Unidos y 2,7 veces más rápido que el PIB no latino.

El profesor Matthew Fienup, director ejecutivo de Cal Lutheran, destacó: "Ahora, superando el extraordinario hito de 4 billones de dólares, el PIB latino ilustra lo vitales que son la fuerza y la resiliencia latina para la economía de la nación".

Un "punto de crecimiento" para Estados Unidos

Aunque representan el 19,5% de la población del país, los latinos han aportado el 30,6% del crecimiento del PIB nacional desde 2019 y el 56,7% del crecimiento demográfico entre 2010 y 2023, con un incremento de casi 1,2 millones de personas solo en 2023:

Para Hayes-Bautista, este dinamismo económico refleja que los latinos son la "punta de lanza del crecimiento (...) Si nos vieran, si invirtieran en la fuerza laboral latina y en los empresarios como lo hacen en la población anglo, la preeminencia económica de los Estados Unidos se mantendría durante todo el siglo XXI".

Asimismo, en su libro The New California, publicado en 2017, Hayes-Bautista señaló que, desde 1940, los latinos han mantenido la mayor tasa de participación en la fuerza laboral. Esta tendencia, según el autor, no solo se ha mantenido, sino que continuará en ascenso. Con una población latina de 65 millones de personas, caracterizada por su juventud y un promedio de un millón de nacimientos anuales, se prevé que su presencia en el mercado laboral siga incrementándose en los próximos años.