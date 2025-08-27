Bessent defendió la adquisición del 10% de Intel como una “necesidad estratégica”

Publicado por Joaquín Núñez 27 de agosto, 2025

Scott Bessent defendió la adquisición del 10% de Intel, marcando la “necesidad estratégica” detrás de la decisión. El secretario del Tesoro habló en Fox Business con Maria Bartiromo sobre el acuerdo alcanzado entre la Administración Trump y la empresa de microchips. El acuerdo por la participación se realizó a cambio de dinero previamente asignado bajo la Ley CHIPS y Ciencia, promulgada por Joe Biden en 2022, a lo que se sumó más dinero.

Pese a haber pedido previamente la renuncia del CEO de la empresa, Lip-Bu Tan, Donald Trump y el ejecutivo se reunieron posteriormente junto con otros miembros del gabinete. Días después, se publicó la noticia de la adquisición.

El presidente anunció el acuerdo el pasado 23 de agosto. Destacó que el valor de las acciones era de aproximadamente 11.000 millones de dólares.

Al ser consultado por Bartiromo sobre posibles contradicciones con una economía de mercado, el secretario del Tesoro dijo que se trata de una “necesidad estratégica” para Estados Unidos, dado que Intel es el mayor fabricante de chips del país.

Argumentó que la pandemia dejó al descubierto que el país era muy vulnerable ante cambios abruptos en la cadena de suministro en industrias clave.

“Una de las cosas que aprendimos durante la COVID-19 fue que Estados Unidos tiene entre cinco y siete vulnerabilidades estratégicas en industrias críticas, y el presidente Trump se ha propuesto reducir ese riesgo”, explicó.

Bessent también subrayó que la decisión implica un cambio de paradigma en la forma de ver el gasto gubernamental en el sector privado, que van más allá de los subsidios. Trump plantea que el Gobierno tenga participación en las utilidades de las empresas que reciben subsidios, como si fuera un inversor.

“El presidente Trump va a ser el único presidente de la era moderna que genere activos para el pueblo estadounidense en lugar de deuda. Y vimos que se dio cuenta de que Intel había recibido subvenciones y quería saber por qué los contribuyentes estadounidenses no participaban en las ganancias. Así que hay 11 000 millones de dólares de valor inmediato. Y creo que hay muchas posibilidades de que sea mucho más”, continuó.

Además, no descartó que se alcancen acuerdos similares con empresas de otras industrias estratégicas: “No creo que Nvidia necesite apoyo financiero. Así que, ya sabes, eso no parece estar sobre la mesa en este momento, pero ¿podría haber otras industrias, ya sabes, que estemos remodelando, como la construcción naval, por ejemplo? Claro. Podría haber cosas así. Y estas son industrias críticas en las que tenemos que ser autosuficientes en Estados Unidos”.

Howard Lutnick, el secretario de Comercio, declaró algo similar en una entrevista con CNBC: “No podemos depender de Taiwán, que está a 9.500 millas de nosotros y a solo 80 millas de China. No se puede tener el 99% de los chips de última generación fabricados en Taiwán”.