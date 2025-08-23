Los hispanos lideran la compra de viviendas nuevas en Miami

Publicado por Williams Perdomo 23 de agosto, 2025

El 49% de las ventas de condominios de nueva construcción en Miami y sus alrededores durante los últimos 18 meses hasta junio de 2025 fueron realizadas por compradores internacionales. De este total, un 86% correspondió a hispanos.

Así lo reveló un informe de Miami Realtors, detalló que las zonas con mayor concentración de hispanos serían Downtown Miami, en donde el 99% de los compradores internacionales fueron latinoamericanos; Coconut Grove, con el 97% y Brickell, con el 79%.

De igual manera, el informe explicó que cuando los Gobiernos de la región giran a la izquierda, más inversiones llegan a Estados Unidos. “Cuando los Gobiernos latinoamericanos se inclinan a la izquierda, el dinero va hacia el norte”, resaltó el estudio.

En ese sentido, Alfredo Pujol, presidente electo de Miami Realtors, resaltó que más allá de la ideología, los hispanoamericanos invierten en Miami por considerar que es un lugar seguro para sus inversiones.

"Ellos siguen comprando porque saben que el dinero está aquí, pueden tener un valor que sube con los precios de bienes raíces y están viendo ahora las inversiones que han hecho antes y siguen creciendo, por eso seguimos viendo a los hispanos, los de Latinoamérica, comprando en la Florida", dijo Pujo en una entrevista con EFE.

No es la primera vez que se conoce el poderío hispano en la compra de viviendas. Un informe publicado en mayo mostró que los latinos son más propietarios de una vivienda que nunca.

De acuerdo con los datos de National Association of Hispanic Real Estate Professionals, en 2024, la propiedad de vivienda hispana alcanzó un récord de 9.8 millones de hogares, con 238.000 nuevos hogares hispanos propietarios agregados solo el año pasado.