Publicado por Joaquín Núñez 19 de agosto, 2025

Scott Bessent aseguró que los ingresos de los aranceles se destinarán principalmente a pagar la deuda nacional. El secretario del Tesoro habló con el programa 'Squawk Box' de CNBC, donde también se refirió a los candidatos de Donald Trump para dirigir la Reserva Federal (FED), para suceder a Jerome Powell.

Recientemente, el Departamento del Tesoro informó que la deuda nacional había alcanzado un número récord, situándose en 37 billones (trillion) de dólares. De acuerdo con la Peterson Foundation, la deuda por persona es de 108.000 dólares.

En este contexto, Bessent se refirió a las proyecciones de ingresos de los aranceles, subrayando que ese dinero se usará para bajar la deuda, e inicialmente no para devolverlo en forma de cheques a los estadounidenses, como había sugerido el presidente Trump.

"He estado diciendo que los ingresos por aranceles podrían ascender a 300.000 millones de dólares este año. Voy a tener que revisar esa cifra al alza de forma sustancial. Vamos a reducir el déficit con respecto al PIB. Empezaremos a pagar la deuda y, en ese momento, eso se podrá utilizar como compensación para el pueblo estadounidense", le dijo al presentador Joe Kernen.

Además, añadió que no había hablado con el presidente sobre la idea de repartir el dinero, pero sí remarcó que tanto él como el presidente están "totalmente centrados" en bajar la deuda. También se refirió a la falta de reducción de las tasas de interés, culpándolas de golpear especialmente al sector inmobiliario y a los hogares de bajos ingresos con altas deudas de tarjetas de crédito.

Sobre los posibles candidatos para reemplazar a Powell al mando de la Reserva Federal, dijo que empezará a reunirse con ellos después del Día del Trabajo. "En cuanto al proceso de entrevistas, hemos anunciado 11 candidatos muy sólidos. Probablemente me reuniré con ellos justo después del Día del Trabajo, y empezaré a reducir la lista para presentársela al presidente Trump. Es un grupo increíble", señaló.

Según CNBC, entre los candidatos están Michelle Bowman, Christopher Waller, Lorie Logan, Kevin Hassett, Kevin Warsh, Rick Rieder, David Zervos, Marc Sumerlin, Larry Lindsey y James Bullard.

El propio Bessent fue rumoreado como uno de los posibles aspirantes al puesto, pero él mismo se encargó de descartar su nombre en una reunión con el presidente Trump.