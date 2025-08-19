SoftBank apuesta por Intel con una inversión estratégica de $2.000 millones

Publicado por Sabrina Martin 18 de agosto, 2025

El conglomerado japonés SoftBank acordó invertir 2.000 millones de dólares en Intel, adquiriendo acciones ordinarias del fabricante estadounidense de semiconductores a un precio de 23 dólares cada una. El anuncio se dio este lunes tras el cierre de los mercados y provocó un aumento superior al 5% en las operaciones posteriores.

La operación, que representa alrededor del 2% de participación en Intel, fue presentada como una apuesta estratégica por la expansión de la manufactura de chips avanzados en territorio estadounidense. Para la Casa Blanca, el anuncio llega en un momento clave: la Administración Trump ha puesto sobre la mesa nuevos aranceles a chips importados y evalúa incluso una inversión directa en Intel para reforzar la producción nacional.

Un respaldo en medio de la reestructuración de Intel

Intel atraviesa una etapa de cambios profundos bajo la dirección de su nuevo director ejecutivo, Lip-Bu Tan, quien asumió el cargo en marzo. La compañía ha reducido divisiones no estratégicas, recortado personal y ralentizado la construcción de nuevas fábricas en Ohio por dificultades financieras.

Tan advirtió recientemente que la empresa podría retirarse de la fabricación de chips de última generación si no logra asegurar grandes clientes, lo que supondría un golpe directo a los planes de Estados Unidos de reducir la dependencia de Asia en el suministro de semiconductores.

La inversión de SoftBank alivia la presión inmediata y envía una señal de confianza en la capacidad de Intel para reposicionarse en el competitivo mercado dominado por Nvidia, Apple y Qualcomm.

Tensiones políticas alrededor del gigante tecnológico La situación de Intel también ha estado marcada por tensiones en Washington. El presidente Donald Trump pidió inicialmente la renuncia de Tan por presuntos conflictos de interés. Posteriormente, ambos se reunieron para discutir opciones para la compañía, lo que abrió la puerta a una posible participación directa del Gobierno en Intel.

Bajo la Ley de Chips de 2022, la empresa ya ha recibido cerca de 7.900 millones de dólares en subsidios federales, pero sus problemas financieros han complicado los avances, según Financial Times. La entrada de SoftBank se interpreta como un movimiento que podría facilitar los planes de la Administración para fortalecer la producción nacional y reducir la influencia de competidores extranjeros.



SoftBank y su apuesta por la IA en EEUU

La inversión también confirma el renovado interés del grupo japonés en el mercado estadounidense. En los últimos meses, SoftBank adquirió una planta en Ohio propiedad de Foxconn con planes de destinarla a centros de datos de inteligencia artificial.