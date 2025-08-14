Wall Street sigue la fiesta: Nasdaq y S&P marcan nuevos récords por segundo día consecutivo

Publicado por Israel Duro 14 de agosto, 2025

La euforia desatada por el dato de la inflación de julio continuó por segunda jornada consecutiva en los parqués estadounidenses, llevando a nuevos récords al Nasdaq y a S&P 500. De nuevo, los inversores llenaron de verde los mercados en respuesta a las expectativas de una bajada de tipos por parte de la Fed, que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, considera que debería llegar a medio punto por debajo del actual 4,25-4,5%.

El miércoles, los índices Nasdaq (+0,14%) y S&P 500 (+0,32%) superaron ambos sus máximos históricos -fijados el día anterior-, alcanzando respectivamente 21.713,14 y 6.466,58 puntos. El Dow Jones avanzó un 1,04%.

"El mercado sigue bastante dinámico"

"El mercado sigue bastante dinámico", animado por las expectativas de una "baja de tasas" de parte de la Reserva Federal al término de su reunión de política monetaria en septiembre, apuntó a AFP Peter Cardillo, de Spartan Capital Securities, que destacó que "actualmente hay mucho impulso y euforia".

Los inversionistas están especialmente tranquilos tras la publicación del índice de inflación el martes, conforme a las previsiones del mercado para el mes de julio. Este indicador logró atenuar los temores del impacto de los aranceles sobre los precios al consumidor, y en consecuencia impulsó a los inversionistas a reforzar su apuesta por una disminución de las tasas de referencia de la Fed.

Los mercados dan casi por descontado que la Fed bajará un cuarto de punto los tipos

De acuerdo con CME FedWatch tool, una herramienta seguida por los analistas para estimar el sentimiento del mercado, los mercados de futuros dan prácticamente por descontada (un 96%) una bajada de un cuarto de punto en la próxima reunión de la Junta de la Fed.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, fue más ambicioso y se mostró favorable incluso a que el recorte alcance el medio punto en las tasas de la Fed.

Inflación al productor, ventas minoristas e índice de confianza del consumidor, próximos tests

El jueves, los inversionistas esperan la publicación del índice de inflación al productor (IPP), antes de ver las cifras de ventas minoristas y el índice de confianza de los consumidores el viernes. Con estos datos, los inversionistas deberían "poder afinar sus previsiones sobre los futuros recortes de tasas", destacó en una nota Sam Stovall, de CFRA.