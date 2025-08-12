La inflación se mantuvo estable en julio pese al temor por los aranceles

Publicado por Israel Duro 12 de agosto, 2025

La Oficina de Estadísticas Laborales (BLS, por sus siglas en inglés) anunció este martes que el índice de precios al consumo se mantuvo estable en julio. Se trata de un dato muy esperado por los mercados, en especial en unos momentos turbulentos por la guerra arancelaria desatada por Trump y la destitución de la hasta ahora responsable de los datos, hace unos días.

De acuerdo con los datos del BLS, "el Índice de Precios al Consumidor para Todos los Consumidores Urbanos (IPC-U) aumentó un 0,2% sobre una base ajustada estacionalmente en julio, tras subir un 0,3% en junio". Además, "el índice general subió un 2,7% en los 12 meses que finalizaron en julio, tras haber subido un 2,7% en los 12 meses que finalizaron en junio"; es decir, que la inflación se mantiene sin cambios.

"El índice de todos los artículos, excepto alimentos y energía, subió un 0,3 % en julio, tras un aumento del 0,2 % en junio. Los índices que aumentaron durante el mes incluyen la atención médica, las tarifas aéreas, el ocio, el mobiliario y el funcionamiento del hogar, y los automóviles y camiones usados. Los índices de alojamiento fuera del hogar y comunicaciones fueron algunos de los pocos índices importantes que disminuyeron en julio".

La vivienda, principal factor de la subida de inflación subyacente

Sin embargo, "el índice general, excluidos los alimentos y la energía (la inflación subyacente), subió un 3,1% en los últimos 12 meses. El índice de la energía descendió un 1,6 % en los 12 meses que finalizaron en julio. El índice de los alimentos aumentó un 2,9% en el último año".

El BLS apuntó a la vivienda como la causa del incremento de la inflación subyacente: "El índice de vivienda subió un 0,2 % en julio y fue el principal factor del aumento mensual de todos los artículos. El índice de alimentos se mantuvo sin cambios durante el mes, ya que el índice de alimentos fuera del hogar subió un 0,3 %, mientras que el índice de alimentos en el hogar bajó un 0,1 %. Por el contrario, el índice de energía cayó un 1,1 % en julio, ya que el índice de gasolina disminuyó un 2,2 % durante el mes".