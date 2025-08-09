Trump estaría abierto a reclasificar la marihuana como una droga menos peligrosa

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 9 de agosto, 2025

El presidente Donald Trump estaría considerando impulsar un cambio en la política federal hacia la marihuana, evaluando su reclasificación como una sustancia menos peligrosa, según informó el Wall Street Journal citando a fuentes familiarizadas con el tema.

De acuerdo con el diario, la idea tomó mucha fuerza en un evento de recaudación de fondos celebrado a principios de agosto en el club de golf de Trump en Nueva Jersey, donde cada plato costaba un millón de dólares.

Durante la cena, el presidente Trump manifestó interés en modificar la clasificación de la marihuana, lo que podría facilitar mucho más su compra y venta, así como abrir la puerta a deducciones fiscales y a una expansión de la investigación médica sobre la planta.

Entre los asistentes del evento se encontraba Kim Rivers, directora ejecutiva de Trulieve —una de las mayores compañías de cannabis en Estados Unidos—, quien instó a Trump a considerar la medida. Según testigos, el presidente republicano escuchó las propuestas y las comentó con miembros de su equipo también presentes en el lugar.

En la actualidad, la marihuana figura en la Lista I de sustancias controladas, junto con drogas potentes como la heroína, lo que impone estrictas restricciones a su uso y comercialización.

El esfuerzo de la reclasificación se centra en la posibilidad de pasar a la marihuana a la Lista III, lo que no implicaría necesariamente una legalización total, pero sí reduciría las limitaciones federales y podría beneficiar a una industria que mueve miles de millones de dólares.

No obstante, la decisión final sobre el tema aún no se tomó. La portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson, afirmó que “se están evaluando todos los requisitos legales y de política, así como sus implicaciones” y recalcó que “el único interés que guía las decisiones del presidente es lo que sea mejor para el pueblo estadounidense”.

El Wall Street Journal recordó que la Administración Biden inició un proceso similar, aunque no lo concretó antes de dejar el cargo. El respaldo de Trump a la marihuana sorprende, dado que el presidente ha expresado en reiteradas ocasiones su desaprobación personal hacia el consumo, citando experiencias familiares y su rechazo al consumo em general de drogas y alcohol.

No obstante, también es cierto que, en el pasado, el líder republicano respaldó la legalización de la marihuana en Florida, un esfuerzo que fracasó tras no alcanzar el 60% de votos necesarios. Presuntamente, el presidente estaría a favor de reclasificar la marihuana porque es un tema cultural que, mayoritariamente, los estadounidenses aprueban, según dijo un alto funcionario al WSJ.