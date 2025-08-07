Apple anuncia junto a Trump una nueva inversión de $100 mil millones en EEUU

Publicado por Sabrina Martin 6 de agosto, 2025

Apple anunció este miércoles una nueva inversión de 100.000 millones de dólares como parte de su estrategia para ampliar la manufactura nacional y fortalecer su cadena de suministro dentro del país. El anuncio fue realizado durante un evento en la Oficina Oval, encabezado por el presidente Donald Trump y el director ejecutivo de la compañía, Tim Cook. Con esta decisión, la inversión total de la compañía tecnológica en territorio estadounidense alcanzará un total de 600.000 millones de dólares en el país durante los próximos cuatro años.

El anuncio incluye el lanzamiento del Programa de Manufactura Estadounidense (AMP, por sus siglas en inglés), una iniciativa dedicada a impulsar la fabricación avanzada y atraer a más empresas globales a producir componentes críticos dentro de Estados Unidos. La presentación se realizó durante un evento oficial en la Oficina Oval, encabezado por el presidente Donald Trump y el director ejecutivo de Apple, Tim Cook.

Producción nacional, empleo y cadena de suministro fortalecida

A través del AMP, Apple ampliará su red de proveedores en EEUU, incentivará la producción local y contratará directamente a 20.000 personas en áreas como inteligencia artificial, ingeniería de silicio, desarrollo de software e investigación y desarrollo. Actualmente, la empresa colabora con miles de proveedores en los 50 estados, generando más de 450.000 empleos indirectos.

La compañía trabajará con socios estratégicos como Corning, Samsung, GlobalFoundries, Texas Instruments, Broadcom, Coherent y Applied Materials, entre otros. Estos acuerdos permitirán que productos como el iPhone, iPad y Apple Watch incorporen más componentes fabricados en Estados Unidos.

Entre los proyectos destacados se encuentra la construcción de un Centro de Innovación con Corning en Kentucky, una nueva planta de servidores en Houston, y la Apple Manufacturing Academy en Detroit, enfocada en la formación de pequeñas y medianas empresas en manufactura avanzada.

Liderazgo en la industria del silicio

Apple también está consolidando una cadena de suministro de silicio completamente estadounidense, que producirá más de 19.000 millones de chips en 2025. Esta red incluye fábricas de TSMC en Arizona, GlobalWafers America en Texas, y acuerdos de empaquetado con Amkor, que establecerá su centro de operaciones también en Arizona.

La empresa lidera esta transformación con la colaboración de proveedores locales en cada etapa del proceso de fabricación, desde obleas de silicio hasta el empaquetado final, y ha destacado que dos tercios de los componentes fabricados en EEUU se exportan a clientes internacionales.