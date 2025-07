Trump anuncia un acuerdo comercial con Corea del Sur muy similar a los pactos con Japón y la UE

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 30 de julio, 2025

El presidente Donald Trump anunció a través de Truth Social que Estados Unidos alcanzó un acuerdo comercial con la República de Corea en un pacto que, al menos en principio, luce muy similar a los tratados acordados con Japón y la Unión Europea.

En la publicación, Trump anticipó varios detalles clave del acuerdo, incluyendo el anuncio de que Corea del Sur, un aliado clave de Washington en Asia, tendrá un arancel fijo del 15%, mientras que los productos estadounidenses no estarán sujetos a una tarifa fija.

El presidente también anunció la creación de un fondo de inversión de $350,000 millones que será controlado por Washington y la adquisición de $100,000 millones en productos energéticos estadounidenses por parte de la república coreana.

“Me complace anunciar que los Estados Unidos de América han acordado un Acuerdo Comercial Total y Completo con la República de Corea. El acuerdo consiste en que Corea del Sur entregará a los Estados Unidos 350,000 millones de dólares en inversiones propiedad y controladas por los Estados Unidos, y seleccionadas por mí, como presidente”, escribió Trump. “Además, Corea del Sur comprará 100,000 millones de dólares en GNL (gas natural licuado) u otros productos energéticos y, además, ha acordado invertir una gran suma de dinero con fines de inversión propios. Esta suma será anunciada dentro de las próximas dos semanas, cuando el presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, venga a la Casa Blanca para una reunión bilateral”.

Luego, el presidente anunció que Corea del Sur estará completamente abierta para el mercado estadounidense, incluyendo el sector clave de los automotores.

“También me gustaría felicitar al nuevo presidente por su éxito electoral. Asimismo, se ha acordado que Corea del Sur estará completamente ABIERTA AL COMERCIO con los Estados Unidos, y que aceptará productos estadounidenses, incluyendo automóviles y camiones, productos agrícolas, etc (...) Hemos acordado una tarifa para Corea del Sur del 15%. Estados Unidos no pagará ninguna tarifa”.

El acuerdo con Seúl representa un alivio notable los fabricantes de automóviles y otras industrias que estaban muy expuestas frente a la posibilidad real de una tarifa comercial muy elevada.

El anuncio del presidente se produce a poco tiempo de que se cumpla la fecha límite —1 de agosto— para alcanzar acuerdos comerciales con Washington o enfrentar aranceles altos en represalia.

Tras el anuncio del acuerdo con Corea, que se suma a los ya firmados con Japón y la Unión Europea, toda la atención se centra ahora en los vecinos México y Canadá, que corren contrarreloj para cerrar sus propios tratados.

Si México y Canadá no alcanzan un acuerdo, su destino podría ser similar al de la India, que a partir del 1 de agosto enfrentará aranceles del 25%, según anunció este mismo miércoles el presidente Trump.