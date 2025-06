“El 93% de hispanos está preocupado” de que el “Gran, Maravilloso” proyecto de ley de Trump suba sus impuestos

Publicado por Luis Francisco Orozco 4 de junio, 2025

En el noticiero de Voz News, la periodista Verónica Silveri entrevistó al analista político y miembro de Iniciativa Libre Jorge Martínez sobre los diferentes obstáculos que está presentando el presidente Donald Trump para ver aprobado su “Gran, Maravilloso” proyecto de ley, ante la renuencia de muchos líderes republicanos a apoyarlo debido a numerosos detalles que consideran negativos y perjudiciales sobre este paquete legislativo.

“El 93% de hispanos está preocupado por si [el proyecto legislativo de Trump] viene a subir sus impuestos, pero si no pasa esta legislación para enero del año 2026 vamos a estar pagando más impuestos. Entonces el One Big Beautiful Bill Act hace muchas cosas y una de ellas es hacer permanente el Taxes and Jobs Act del 2017 que pasó el presidente Trump”, comentó Martínez a Silveri.

Puedes disfrutar la entrevista completa haciendo clic en el video de abajo.