El PIB cae, los mercados abren en rojo y Trump culpa a Biden

Publicado por Alejandro Baños 30 de abril, 2025

El producto interior bruto (PIB) cayó un 0,3% a tasa anualizada en el primer trimestre de 2025, según informó el Departamento de Comercio (DOC). Esta ligera contracción de la variable macroeconómica causó una apertura en negativo de los principales mercados de valores.

"La caída del PIB real en el primer trimestre es reflejo de un repunte de las importaciones, una desaceleración del gasto de los consumidores y un descenso del gasto público", señaló el DOC, en declaraciones recogidas por AFP.

Al inicio de la jornada de este miércoles, la Bolsa de Nueva York abrió con pérdidas. Dow Jones se dejaba un 0,7%, mientras que Nasdaq y S&P 500 reflejaban desplomes más considerables -un 2,07% y un 1,35%, respectivamente-.

Pese al retroceso del PIB, el presidente Donald Trump se mostró optimista con la economía de cara a un futuro próximo y pidió "paciencia", al mismo tiempo que responsabilizó a Joe Biden, su predecesor en el cargo, de esta mala señal.

"Esta es la Bolsa de Biden, no la de Trump. No me hice cargo hasta el 20 de enero", escribió el presidente en Truth Social. "Los aranceles pronto empezarán a entrar en vigor, y las empresas están empezando a trasladarse al país en números récord. Nuestro país se disparará, pero tenemos que deshacernos del overhang de Biden. Esto llevará un tiempo, no tiene nada que ver con los aranceles, sólo que nos dejó con malos números. Pero cuando empiece el boom, será como ningún otro. ¡¡¡Sean pacientes!!!".

Según reportó AFP, las previsiones de los analistas apuntaban a que el PIB crecería un 0,4% en el primer trimestre de 2025. El año pasado, aumentó un 2,8%.