CEO de BlackRock: “EEUU está muy cerca, si no ya dentro, de una recesión”

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 11 de abril, 2025

Larry Fink, CEO de BlackRock, afirmó este viernes en televisión nacional que Estados Unidos está llegando (o ya llegó) a una recesión producto del debilitamiento de la economía y la incertidumbre de los mercados tras los aranceles anunciados por el presidente Donald Trump.

“Creo que estamos muy cerca, si no ya dentro, de una recesión”, dijo Fink en el programa Squawk on the Street de CNBC.

De acuerdo con el CEO del fondo de inversión más grande del mundo, desde que el presidente Trump anunció la aplicación de los aranceles recíprocos a 180 países y territorios la incertidumbre reinó en los mercados bursátiles y sus propios clientes, que empezaron a mostrar serias preocupaciones sobre cómo proteger sus activos.

Según Fink, la pausa arancelaria de 90 días anunciada por el presidente Trump solamente contribuye a aumentar todavía más la incertidumbre.

“Creo que vamos a ver una desaceleración generalizada hasta que haya más certidumbre. Y ahora tenemos una pausa de 90 días en los aranceles recíprocos, lo que implica una incertidumbre más prolongada y elevada”, dijo Fink.

Las palabras del CEO de BlackRock se unen a, por ejemplo, el pronóstico de JPMorgan, el banco más grande de Wall Street, que proyectó que EEUU entraría en recesión técnica para el tercer y cuarto trimestre de 2025.

Por su parte, Goldman Sachs aumentó su estimación de riesgo de recesión al 45%, citando los efectos adversos de los aranceles sobre el crecimiento económico y la inflación. Otras instituciones financieras importantes, como Citi, también ajustaron sus proyecciones de crecimiento tras la imposición de aranceles.