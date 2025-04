Wall Street cierra con su mayor subida desde la Segunda Guerra Mundial tras la pausa arancelaria de Trump

Publicado por Luis Francisco Orozco 9 de abril, 2025

El mercado financiero cerró este miércoles en una de las mayores alzas jamás vistas desde la Segunda Guerra Mundial, luego de que el presidente estadounidense Donald Trump decidiera pausar sus aranceles contra la mayoría de los países, tal como numerosos inversores esperaban. Las acciones se dispararon de forma vertiginosa, aun cuando el mandatario republicano aumentó los aranceles a China al 125% en respuesta a una medida similar tomada por el régimen chino, en lo que promete ser una guerra comercial en la que ninguno de los actores parece dispuesto a ceder en el corto plazo.

De esta manera, el S&P 500 se disparó en un sorprendente 9,5%, mientras que el Nasdaq saltó un 12,2% y el Dow Jones un 7,9%. Asimismo, los precios del oro se dispararon a 3.100 dólares por onza hoy, en lo que diferentes medios ya han considerado como la mejor jornada que los contratos continuos del metal precioso han experimentado desde el año 2023. De igual forma, los futuros del crudo estadounidense experimentaron una fuerte mejoría tras la pausa arancelaria anunciada por el líder republicano, cerrando en 62,35 dólares por barril, representando un alza superior al 4%.

Fuerte recuperación

Las cifras presenciadas durante el cierre fueron más que positivas, representando un sacudón en el mercado a través del cual los principales índices bursátiles vivieron un día de grandes ganancias que no habían experimentado en años. El mejor ejemplo vendría siendo el S&P 500, el cual obtuvo su mejor ganancia desde el año 2008 durante la administración del entonces presidente George W. Bush. Por su parte, el Nasdaq Composite obtuvo sus mejores ganancias en 24 años, mientras que el Dow Jones vivió su mejor día en el mercado desde el año 2020. Incluso, el Dow Jones Market Data reveló tras el cierre que el índice de las famosas blue chips, las cuales representan a las empresas más grandes y estables, tuvo un repunte total de 2.963 puntos, representando la mayor ganancia en puntos en toda su historia.

El movimiento en alza inició poco después del mediodía en la ciudad de Nueva York, cuando Trump publicó en su red social Truth Social: “Más de 75 países han llamado para negociar una solución... y no han, a mi fuerte sugerencia, tomado represalias de ninguna manera. He autorizado una PAUSA de 90 días, y un Arancel Recíproco sustancialmente reducido durante este período, del 10%, también con efecto inmediato”. Posterior a este mensaje, los tres principales índices bursátiles subieron como no lo habían hecho desde la Segunda Guerra Mundial.