Wall Street comienza la semana con un desplome a la espera de nuevos aranceles del Gobierno Federal

Publicado por Virginia Martínez 31 de marzo, 2025

La bolsa de Nueva York abrió con pérdidas el lunes a la expectativa de la entrada en vigor esta semana de los llamados aranceles "recíprocos" anunciados por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

En los primeros intercambios, el Dow Jones retrocedía 0,70%, el tecnológico Nasdaq perdía 1,60% y el índice ampliado S&P 500 caía 1,03%.

Las bolsas asiáticas cerraron con fuertes caídas (-4,04% en Tokio, -3% en Seúl). También retroceden en Europa y en Wall Street.

El índice EuroStoxx 50, que agrupa a las principales empresas de la eurozona, abrió con una caída del 1,31%, situándose en 5.261,64 puntos.

Después del acero y el aluminio y antes de los automóviles, el presidente Donald Trump pisará el acelerador el miércoles con lo que llama tarifas aduaneras "recíprocas" que cambiarán las reglas de juego del comercio.

Para él, el 2 de abril será el "Día de la Liberación". Promete imponer barreras aduaneras en función de los aranceles que los países aplican a los productos estadounidenses.

"Empezaríamos con todos los países, y veremos qué sucede", dijo Trump el domingo a periodistas a bordo del Air Force One. Cuando le preguntaron cuáles se verán afectados contestó que no sabía si serían "15 países, 10 o 15". "No hay un límite", aseguró.