EL S&P 500 cierra en zona de corrección ante temores arancelarios

Publicado por Agustina Blanco 13 de marzo, 2025

El jueves, el S&P 500, uno de los principales índices bursátiles de Estados Unidos, entró en lo que los expertos llaman "territorio de corrección". Cerró con una baja de más del 10% desde su máximo histórico alcanzado el 19 de febrero, cuando llegó a 6.144,15 puntos.

Al final de la jornada, se ubicó en 5.521 puntos, marcando un momento de alerta para los inversionistas.

¿Por qué está pasando esto?

A menos de dos meses del inicio del segundo mandato del presidente Donald Trump, los mercados están enviando una señal clara: hay una preocupación por los aranceles que la nueva Administración podría imponer y por el riesgo de una recesión económica.

Estos temores han golpeado no solo al S&P 500, sino también a otros índices importantes como el Nasdaq y el Dow Jones, que también cerraron con fuertes bajas.

Por su parte, Scott Bessent, el secretario del Tesoro, dijo en una entrevista con CNBC que no estaba preocupado al respecto: "No me preocupa un poco de volatilidad durante tres semanas. Estamos enfocados en el mediano y largo plazo".

Sin embargo, el S&P 500 ha sido uno de los índices con peor desempeño en el mundo durante el último mes.

Las correcciones como esta no son raras. Según datos de Invesco, los mercados suelen tardar unos tres meses en recuperarse de caídas entre el 5% y el 10%.

Ahora, la atención está puesta en cuánto tiempo le tomará a Wall Street superar este bache y si los temores económicos se concretarán o quedarán atrás.