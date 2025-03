Trump crea una Reserva Estratégica de Bitcoin

Publicado por Santiago Ospital Verificado por 7 de marzo, 2025

El presidente Donald Trump ordenó la creación de una Reserva Estratégica de Bitcoin, así como otra reserva para "la gestión ordenada y estratégica" de otros activos digitales en manos del Estado.

En su orden ejecutiva del jueves, Trump mandó al secretario del Tesoro, Scott Bessent, la creación de una oficina para mantener la reserva exclusiva de bitcoin, definida en el texto ejecutivo como "la criptomoneda original".

"El protocolo bitcoin limita permanentemente el suministro total de bitcoin (BTC) a 21 millones de monedas y nunca ha sido pirateado", destaca la orden. Como resultado de aquella "escasez y seguridad", señala, se le suele llamar oro digital: "Dado que existe un suministro fijo de BTC, ser uno de los primeros países en crear una reserva estratégica de bitcoins supone una ventaja estratégica".

La reserva se nutrirá de monedas digitales ya en posesión del Estado, sea por procedimientos judiciales (por ejemplo, un decomiso) o sanciones de departamentos o agencias. No se podrán adquirir de otras fuentes "sin más medidas ejecutivas o legislativas", ni podrán ser venidas.

La reserva de otras monedas virtuales deberá ser tratada de forma similar, con otra oficina distinta a su cargo. Aunque la orden no detalla qué criptoactivos la integrarán, Trump adelantó durante el fin de semana que estaría compuesta, entre otras, por XRP, SOL, ADA y ETH.

"Un Fort Knox digital"

"Se calcula que el Gobierno estadounidense posee unos 200.000 bitcoin", sostuvo David Sacks, zar de las criptomonedas de Trump. Cifra, sin embargo, estimativa, porque "nunca se ha realizado una auditoría completa" hasta la exigida en la nueva orden ejecutiva.

"Las ventas prematuras de bitcoin ya han costado a los contribuyentes estadounidenses más de 17.000 millones de dólares en pérdida de valor", añadió: "Ahora el Gobierno federal tendrá una estrategia para maximizar el valor de sus tenencias".

"Un Fort Knox digital", en sus palabras, que no costará "un centavo" a los contribuyentes. Incluso en el caso de posibles nuevas adquisiciones de bitcoin, estas deberán ser "presupuestariamente neutras".

Sacks destacó que la medida "subraya el compromiso" del presidente por convertir a Estados Unidos en la "criptocapital del mundo", promesa que realizó durante la campaña. Las donaciones de la industria se volvieron clave en su retorno a la Casa Blanca.

En aquellos meses, Trump también se volcó personalmente por las criptomonedas, con iniciativas como la plataforma cripto The DeFiant Ones, la compañía World Liberty Financial y la divisa $TRUMP.

'Criptocumbre' La medida se conoció en vísperas de una cumbre sobre las criptomonedas en la Casa Blanca. Asistirán a la reunión del viernes figuras destacadas del sector, como el CEO de Polymarket, Shayne Coplan.

​

​Reguladores, funcionarios y líderes de la industria se reunirán en lo que la Administración definió como otra muestra más de su "fuerte compromiso con este activo digital".

El bitcoin registra una caída



Tras la rúbrica de la orden, el precio del bitcoin bajó hasta un 5,7% con respecto al dólar. Aunque luego mejoró su desempeño, rondando un 3%.

Otras criptomonedas como XRP y dogecoin también registraron caídas.