La farmacéutica Sandoz llega a un acuerdo de $275 millones para resolver el caso de antimonopolio

Publicado por Juan Peña Verificado por 17 de diciembre, 2024

La farmacéutica suiza Sandoz ha llegado a un acuerdo para resolver el caso de antimonopolio para fármacos genéricos en Estados Unidos. La cuantía asciende a los 275 millones de dólares, además de un fondo de garantía de otros 265 millones para resolver costes generados por el litigio.

Es el tercer acuerdo al que llega Sandoz con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos después de los casos de 2010 y 2021, para los cuales también alcanzó un acuerdo económico con el DOJ. Los tribunales aún están pendientes de aprobar por completo el acuerdo. Según el comunicado de Sandoz, el pago de la suma acordada se realizaría antes de que termine este 2024.

Sin embargo, la compañía suiza no da por hecho ni se considera culpable de las acusaciones que pesan contra ella. Así lo refleja su comunicado, que asegura que "este acuerdo, que no contiene ninguna admisión de infracción por parte de Sandoz US, resuelve todas las reclamaciones por daños y perjuicios del grupo de pagadores finales, que está compuesto generalmente por determinados consumidores, aseguradoras, fondos de salud y bienestar, planes de prestaciones para empleados y otras entidades que pagaron y reembolsaron las ventas de medicamentos".

Por otro lado, Sandoz mantendrá abiertos otros litigios similares en los que consta como parte acusada por varias administraciones locales y estatales de los Estados Unidos. "Sandoz US sigue defendiéndose enérgicamente en esos casos, y ha planteado una serie de defensas, incluida la de si los compradores intermedios se vieron realmente perjudicados por la supuesta conducta", asegura el comunicado. Para estos casos, que también se sustentan en las normas estadounidenses para el antimonopolio, la farmacéutica tiene previsto ese fondo de hasta 265 millones de dólares.

Además de sus litigios en Estados Unidos, Sandoz también se enfrenta a acusaciones por fijar los precios de medicamentos genéricos en Canadá.