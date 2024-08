Una empresa canadiense hace una oferta de compra a los dueños de 7-Eleven para quedarse con la marca

Publicado por Juan Peña Verificado por 20 de agosto, 2024

Alimentation Couche-Tard, la compañía canadiense que opera las tiendas de alimentación Circle-K, pretende quedarse con los 7-Eleven. La compañía japonesa que es dueña de la marca de origen tejano ha recibido una oferta de compra , que sería la mayor adquisición extranjera de una empresa japonesa registrada y la mayor adquisición transfronteriza de este año.

Después de recibir este lunes la oferta, la japonesa Seven & i Holdings Co. parece estar dispuesta, o al menos lista para valorar la posibilidad de vender su mayor activo. En un comunicado anunció la creación de un comité para evaluar la oferta.

La canadiense Couche-Tard también confirmó lo que denominó una propuesta "amistosa" para adquirir Seven & I, pero dijo que "no puede haber certeza" de que se llegue a un acuerdo. "La empresa está centrada en alcanzar una transacción de mutuo acuerdo", añadió en un comunicado recogido por CNN. No reveló detalles financieros.

Las acciones de Seven & I cerraron el lunes en Tokio con una subida de casi el 23%, lo que eleva el valor de mercado de la empresa por encima de los 38.000 millones de dólares. De acuerdo con Business Insider, muchos accionistas se han congregado alrededor de la compañía japonesa, creyendo que estaba infravalorada.

Pese a que cuente con 85.000 establecimientos, frente a los tan solo 14.000 de Couche-Tard, la firma canadiense estaba valorada en casi el doble que la japonesa, previo a la oferta de compra.

La oferta pública de adquisición se produce después de que el Gobierno japonés dificultara a las empresas ignorar ofertas no solicitadas. Se espera que los cambios en las directrices sobre adquisiciones de empresas impulsen la inversión extranjera en el país.