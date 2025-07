Wimbledon: Anisimova maravilla y elimina a Sabalenka en semifinales

Publicado por Alejandro Baños 10 de julio, 2025

Ver para creer. La tenista estadounidense Amanda Anisimova, número 12 del ranking WTA, disputará la final de Wimbledon tras sorprender eliminando a la número uno del mundo, la bielorrusa Aryna Sabalenka, en tres sets (6-4, 4-6 y 6-4) en semifinales.

Con este triunfo, la joven tenista estadounidense, de 23 años, jugará la primera final de Grand Slam de su trayectoria. Su mejor puesto en uno de los cuatro grandes fue en Roland Garros en 2019 (semifinales).

"No sé como lo he hecho. Ha sido durísimo. Sé que es la número uno, pero mucha gente me animaba. Quiero darle las gracias a todo el mundo. Tengo aquí a toda mi familia. Ha sido un viaje duro. Estar en la final es indescriptible, no me lo habría creído tras sufrir unos momentos difíciles durante este año. El próximo partido va a ser muy duro", dijo Anisimova a pie de pista, nada más eliminar a Sabalenka.

El duelo fue un "duro" cara a cara, tal y como afirmó Anisimova. La estadounidense se hizo con un primer set en el que reinó la igualdad entre ambas contendientes, igual que en el resto de mangas.

Con el marcador en contra, Sabalenka remontó y consiguió igualar el enfrentamiento y mandarlo al tercer y definitivo set. Ahí fue donde Anisimova no se rindió y fue a por la victoria, lográndola contra todo pronóstico.