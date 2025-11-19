Un cuadro de Klimt se convierte en la segunda obra de arte más cara jamás vendida en subasta

Publicado por Diane Hernández 19 de noviembre, 2025

Un retrato del pintor austriaco Gustav Klimt alcanzó este martes un precio de 236,4 millones de dólares en una subasta en Nueva York, convirtiéndose en la segunda obra más cara jamás vendida en una puja pública, informó AFP.

La pieza, El retrato de Elisabeth Lederer (1914-1916), era una de las más codiciadas de la subasta organizada por Sotheby’s. Seis compradores se disputaron la obra durante 20 minutos. La casa rematadora, sin embargo, no reveló la identidad del comprador.

El cuadro, estimado inicialmente en 150 millones de dólares, representa a la hija del principal mecenas de Klimt vestida con un traje imperial chino blanco, frente a un tapiz azul con motivos asiáticos.

El récord absoluto en subasta continúa en manos de Salvator Mundi, atribuido a Leonardo da Vinci, vendido por 450 millones de dólares en 2017.

Según explicó Sotheby’s en un comunicado citado por AFP, los grandes retratos de cuerpo entero del período más destacado de Klimt (1912-1917) son "extremadamente raros", pues la mayoría pertenece a colecciones de museos y solo unos pocos están en manos privadas.

Hasta ahora, la obra más cara de Klimt en subasta era Dama con abanico (1917-1918), adjudicada por 108,8 millones de dólares en 2023.

¿Cuáles son las obras más caras vendidas en subastas públicas? Las obras más caras jamás vendidas en subastas públicas incluyen el Salvator Mundi de Leonardo da Vinci, que encabeza la lista con 450 millones de dólares, seguido por piezas emblemáticas como Les Femmes d’Alger (Versión O) de Pablo Picasso (179,4 millones), Desnudo acostado de Amedeo Modigliani (170,4 millones) y el tríptico Three Studies of Lucian Freud de Francis Bacon (142,4 millones).



También figuran entre las más cotizadas El grito de Edvard Munch (119,9 millones) y una obra sin título de Jean-Michel Basquiat de 1982, vendida por 110,5 millones de dólares, consolidando estas piezas como algunas de las más valiosas en la historia del mercado del arte.

La venta se enmarca en un contexto de caída del 33,5% en el volumen mundial de subastas de arte en 2024, hasta los 9.900 millones de dólares, su nivel más bajo desde 2009, según datos de Artprice revisados por la agencia. La disminución se atribuye tanto a un entorno económico complejo como a la escasez de obras de alto valor en el mercado.