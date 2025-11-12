Publicado por Santiago Ospital 12 de noviembre, 2025

El papa León XIV jugaba, desde niño, a dar misa en su pequeña casa en el suburbio de Dolton, Illinois: "Todos los días bajábamos al sótano, preparaba la tabla de planchar y un mantel, y celebrábamos una misa normal. No lo consideraba un juego, él se lo tomaba muy en serio. Sabía todas las oraciones, podía hacerlo en latín o inglés".

Su hermano del medio, John Prevost, recuerda así los días de juego en el nuevo documental Leo from Chicago (León, de Chicago), producido por los medios del Vaticano. Tanto él como el mayor de la familia, Louis, relatan una infancia a la vez típicamente estadounidense y típicamente católica: "Éramos niños estadounidenses y comíamos comida estadounidense", hamburguesas, bife... y los viernes, pescado. Bicicletas, béisbol, misa los domingos.

Y con episodios menos habituales, considerados una suerte de presagios por quienes los cuentan. Como el de la monja que, en la escuela, dijo: "Robert Francis, algún día podrías ser papa". Fue recibida con risas; él, parece, no quería saber nada al respecto.

El documental, en inglés pero con subtítulos en español, relata el camino de Robert Francis Prevost desde una cuna en una sala de estar en Dolton hasta el Vaticano. Su amor por los autos, sus buenas notas en la escuela, su papel como presidente del consejo estudiantil, todos episodios de la vida del primer papa estadounidense recordados por familiares, docentes, amigos, vecinos.

Puede mirar el documental completo a continuación: