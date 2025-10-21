ANÁLISIS
Celia Cruz: cien años de "Azúcar", rebeldía y libertad
La cantante cubana no solo se convirtió en la reina de la salsa, sino en un símbolo de identidad, resistencia y esperanza. Su música -una mezcla de alegría desbordante y fuerza indómita- se mudó en patria cuando la patria misma le fue negada.
Hace cien años, en el barrio habanero de Santos Suárez, nació Celia Caridad Cruz y Alfonso, hija de un fogonero y una ama de casa. Desde niña, su voz parecía anticipar la grandeza que vendría. En medio del bullicio de una familia numerosa, ya destacaba por su claridad, su fuerza y esa chispa que haría de su canto un faro para generaciones.
Celia Cruz -como pasaría a los anales de la historia- no solo se convirtió en la reina de la salsa, sino en un símbolo de identidad, resistencia y esperanza. Su música -una mezcla de alegría desbordante y fuerza indómita- se convirtió en patria cuando la patria misma le fue negada.
Desde el exilio, cada canción era un acto de rebeldía, cada grito de "¡Azúcar!" un desafío al silencio impuesto y una celebración de libertad.
De La Habana para el mundo
Su camino comenzó en los micrófonos del espacio radial Mil Diez, luego brilló en programas como La Corte Suprema del Arte y La hora del té. Ganaba concursos, recogía premios y se imponía con naturalidad, disciplina y talento. En 1948 se unió a Las Mulatas de Fuego, viajando por México y Venezuela, y en 1950 ingresó a La Sonora Matancera, la orquesta más importante de Cuba en esos años.
Con ellos recorrió América Latina, recibiendo el título de la Guarachera de Cuba, y popularizó canciones que hoy son inmortales: 'Caramelos', 'El yerbero moderno', 'Burundanga', 'Cao cao, maní picao'. Su primer disco de oro llegó en Nueva York en 1957, marcando el inicio de una carrera que cruzaría océanos y fronteras.
Exilio y resistencia: la gran pena de Celia
El 1960 trajo consigo la decisión de no regresar a Cuba, y con ella, la distancia forzada de su tierra natal. Su música fue censurada y vetada en la isla, pero su voz nunca se apagó. Cada presentación, cada canción era un recordatorio de que la alegría también es un acto de resistencia, y que el amor por la patria puede expresarse desde cualquier lugar del mundo.
Mundo
El régimen cubano censura un homenaje a Celia Cruz por su centenario
Diane Hernández
Pero la realidad es que Celia Cruz no pudo volver a su isla amada -por la puerta grande- ni para enterrar y dar el último adiós a su madre. Tampoco pisó sus escenarios, aunque nunca dejara de cantarle.
Se casó con Pedro Knight, trompetista de La Sonora, su compañero inseparable y representante, y colaboró con grandes leyendas como Tito Puente o Willie Colón (entre muchos más), grabando ocho álbumes que consolidaron su influencia en la música latina.
Triunfos y gloria para 'la Guarachera de Cuba'
Grabó éxitos como 'La vida es un carnaval' y 'La negra tiene tumbao', fusionando la salsa con ritmos urbanos, siempre manteniendo la esencia que la hizo única. Cantó junto a Luciano Pavarotti, Gloria Gaynor y otras grandes voces, y obtuvo 4 Grammy, 5 Grammy Latinos y el prestigioso National Endowment for the Arts.
El legado eterno
Cuando volvió a Cuba en 1990 -a la Base Naval de Guantánamo-, tomó un puñado de tierra que pidió llevar a su ataúd, un gesto simbólico que hablaba de amor y memoria. Su última aparición pública en 2003, cantando 'Yo viviré', dejó claro que su voz trascendería la muerte.
Murió pocos meses después, dejando un legado que sigue vivo en cada acorde, en cada movimiento de cadera y en cada "¡Azúcar!" que resuena en el mundo.
Hoy, cien años después, Celia Cruz sigue siendo la voz que celebra la vida, la alegría y la libertad. Su historia nos recuerda que la música puede ser un acto de resistencia, que la identidad se canta y que, incluso lejos de la tierra natal, se puede mantener viva la esperanza.
Miami celebra a Celia con homenajes, música y la exposición de sus icónicos zapatos
- Misa de conmemoración en la Ermita de la Caridad
El acto central tendrá lugar este martes 21 de octubre, fecha en que nació Celia Cruz en 1925. La Fundación Celia Cruz convocó una misa de conmemoración en la Ermita de la Caridad, santuario nacional dedicado a la Virgen de la Caridad del Cobre, patrona de Cuba y uno de los lugares más emblemáticos para la comunidad cubana en el exilio. Bajo el lema "Unidos por Celia", la ceremonia recordará el legado musical y humano de la cantante, quien mantuvo un vínculo muy cercano con la comunidad cubana del sur de Florida tras su exilio.
- Fiesta de cumpleaños y exposición 'Dancing Shoes'
El Museo de los Zapatos de Miami también celebrará el cumpleaños de Celia con música, pastel y una gran tarjeta de felicitación comunitaria elaborada por los visitantes. En el mismo espacio, durante todo octubre, se exhibe la muestra Dancing Shoes – A Legacy in Motion que rinde homenaje a una de las facetas más reconocibles de la artista: su relación con el vestuario y, especialmente, con sus zapatos.
La exposición reúne calzado original de Celia Cruz, diseñado por el mexicano Miguel Nieto entre las décadas de 1960 y 1970. Los llamativos zapatos que la cantante usaba en el escenario se convirtieron en una extensión de su personalidad y su arte.
- Concierto sinfónico: 'Celia Sinfónica'
El ciclo de homenajes continuará el 22 de noviembre con el concierto Celia Sinfónica en el Ziff Ballet Opera House, donde la Orquesta Sinfónica de la Universidad Internacional de Florida (FIU) reinterpretará los temas más emblemáticos de la cantante. Según los organizadores, se tratará de "un viaje musical y visual" que celebra la vida y el legado de Cruz a través de arreglos sinfónicos y proyecciones escénicas.
Con esta serie de eventos, Miami reafirma la vigencia de Celia Cruz como símbolo cultural de la ciudad y referente mundial de la música latina.