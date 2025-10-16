La familia de Diane Keaton revela su causa de muerte y agradece los mensajes de apoyo

Publicado por Virginia Martínez 15 de octubre, 2025

La familia de la icónica actriz Diane Keaton confirmó que la ganadora del Óscar falleció el pasado 11 de octubre a los 79 años debido a una neumonía, según informó en un comunicado difundido por People.

“La familia Keaton está muy agradecida por los extraordinarios mensajes de amor y apoyo que han recibido en estos últimos días en nombre de su amada Diane, quien falleció de neumonía el 11 de octubre”, informaron sus allegados.

El texto también destacó el compromiso personal de Keaton con las causas sociales: “Amaba a sus animales y fue firme en su apoyo a la comunidad sin techo, por lo que cualquier donación en su memoria a un banco de alimentos o a un refugio de animales sería un homenaje maravilloso y muy apreciado”.

Figura emblemática del cine estadounidense, Diane Keaton dejó una huella imborrable con interpretaciones memorables en clásicos como The Godfather y Annie Hall, papel por el que recibió el Premio de la Academia a Mejor Actriz.