Fallece Roberta Flack, icono del Soul y ganadora del Grammy, a los 88 años

Publicado por Agustina Blanco Verificado por 24 de febrero, 2025

Roberta Flack, la célebre cantante y pianista ganadora de múltiples premios Grammy, falleció el lunes a los 88 años en su hogar, rodeada de su familia, según confirmó su publicista Elaine Schock, según informó AP.

Flack, quien en 2022 anunció que padecía ELA (Esclerosis Lateral Amiotrófica), una enfermedad que finalmente le impidió cantar, dejó un legado imborrable en la música con su estilo vocal íntimo, elegante y profundamente emotivo. Su carrera, que abarcó décadas, la consolidó como una de las artistas más influyentes de los años 70 y más allá.

Nacida en Black Mountain, Carolina del Norte, hija de músicos, y criada en Arlington, Virginia, Flack mostró un talento excepcional desde temprana edad. A los 15 años recibió una beca completa para estudiar piano clásico en Howard University, una prestigiosa institución históricamente negra.

Tras graduarse, enseñó música en escuelas de Washington, DC, mientras actuaba en clubes nocturnos, hasta que el músico de jazz Les McCann la descubrió a finales de los 60. Su debut con Atlantic Records, el álbum “First Take” (1969), marcó el inicio de su ascenso, pero fue en 1972 cuando alcanzó la fama mundial. Clint Eastwood seleccionó su interpretación de "The First Time Ever I Saw Your Face" para una escena de amor en "Play Misty for Me", catapultándola al número uno en las listas de Billboard y ganándole un Grammy como grabación del año.

En 1973, Flack repitió el éxito con "Killing Me Softly With His Song", convirtiéndose en la primera artista en ganar dos Grammys consecutivos al mejor disco, un hito histórico. Otros éxitos como "Feel Like Makin’ Love" y sus conmovedores duetos con Donny Hathaway, su amigo y excompañero en Howard "Where Is the Love" y "The Closer I Get to You" solidificaron su lugar en la música.

Sin embargo, la colaboración con Hathaway terminó en tragedia en 1979, cuando él murió tras caer desde la habitación de su hotel durante una crisis nerviosa mientras grababan juntos.

Con cinco Grammys en su haber, una nominación al Grammy a la trayectoria en 2020 y elogios de artistas como John Legend y Ariana Grande, Flack también destacó por su versatilidad, moviéndose entre el Gospel, el Soul y el Jazz con una sensibilidad única. Su influencia se extendió fuera de los escenarios: fue amiga de figuras como Jesse Jackson y Angela Davis, y cantó en el funeral de Jackie Robinson.

Además, fundó la Escuela de Música Roberta Flack en Nueva York, enfocada en jóvenes de 6 a 14 años, reflejando su compromiso con la educación. Su impacto perdura, desde versiones como la de los Fugees de "Killing Me Softly" hasta su mención en el “Queens Remix” de Beyoncé en 2022, asegurando que su voz siga resonando en la cultura musical.