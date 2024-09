'Fighter', canción tributo a Trump, escala a lo más alto de iTunes

Publicado por Santiago Ospital Verificado por 19 de septiembre, 2024

El single en honor a Donald Trump Fighter ("Luchador", en español) alcanzó el primer puesto en la lista de de canciones pop en iTunes en menos de 24 horas. En el ranking general, quedó en tercer lugar.

El tema producido por la discográfica Baste Records fue coescrito por Chris Wallin y Jon Kahn, quien también le da voz. Este último explicó, en conversación con Breitbart, que la canción surgió tras preguntarse cómo hacía el expresidente "para levantarse de la cama todos los días, teniendo en cuenta todo lo que se les ha echado encima a él y a su familia". La respuesta: "Un luchador".

La letra de la canción hace menciones a los intentos de asesinato ("sonriendo a través del sabor de la sangre/en mi propia boca", "así que dispara/¿es todo lo que tienes?") y a la resiliencia del candidato ("nací para hacer o morir", "soy un luchador", "nadie puede detenerme").

Fighter se une así a Latinos For Trump y Justice for All como canciones en honor al republicano que alcanzan los primeros puestos de iTunes.