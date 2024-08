Publicado por Santiago Ospital Verificado por 31 de agosto, 2024

Este sábado se pusieron en venta las primeras entradas para la esperada gira de Oasis, que vuelve a unirse tras 15 años de separación y disputas públicas. La alta demanda llevó a la caída de sitios de venta como Gigs in Scotland, See Tickets o Ticketmaster Ireland.

"Por favor, tengan paciencia, muchas personas están actualmente conectadas al sitio para obtener un boleto", leían los frustrados fanáticos en la página de Gigs and Tours, según reportó AFP.

Seguidores de la banda británica que intentaron comprar boletos para los conciertos que comenzarán a mediados del año próximo aseguraron que ni siquiera podían acceder a los sitios web de venta, que tenían que esperar horas para poder ingresar y que el precio se había duplicado por la alta demanda.

"Ticketmaster no sirve para este propósito. Ocho horas de cola, numerosas veces en la caja, sospechoso de ser un bot, sesión suspendida, sitio web bloqueado al hacer el pedido, puesto al final de la cola muchas veces, aumentos de precios de más del 300% ¡¿Cómo es que este sitio web de mier** tenga el monopolio?".

"Esa sensación cuando esperas en una cola durante cuatro horas sólo para que te digan que el precio del billete ha subido de 148 libras a.... ¿¿¿355 libras??? Porque están "en alta demanda". ¿Cómo es que esto no es ilegal?".

De acuerdo con ciertos reportes, algunos pocos compradores que, tras un sorteo, pudieron acceder a una preventa el viernes aprovecharon para tratar de revender las entradas, lo que llevó a la cuenta de Oasis en X a aclarar las limitaciones a la reventa:

"Tengan en cuenta que los boletos sólo se pueden revender a su valor nominal, a través de Ticketmaster y Twickets. Las entradas vendidas en violación de los términos y condiciones serán canceladas por los organizadores".

Oasis fue una de las bandas que definieron la era del britpop y una de las más grandes del mundo por casi dos décadas. Durante su carrera inicial publicaron siete álbumes, incluidos clásicos como Definitely Maybe y (What's the Story) Morning Glory? y deslumbró con temas que se convirtieron en himnos de la década de los 1990 como "Wonderwall" o "Don't look back in anger".

La banda se separó en 2009 tras la enésima discusión entre Liam y Noel Gallagher minutos antes de tocar en el festival francés Rock en Seine. La mala relación de los hermanos era ya de conocimiento público y siguió después del quiebre de Oasis.

La duda sobre cuánto durará la tregua es una de las razones, según confiesan los propios fans, detrás del frenesí que ha hecho caer las páginas web de los vendedores.