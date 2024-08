Oasis anuncia su regreso con una gira mundial en 2025

Publicado por Juan Carlos Téllez Verificado por 27 de agosto, 2024

No es sólo el regreso de una banda mítica, sino que también supone una reconciliación familiar entre dos hermanos -estrellas del rock- antagónicos. Oasis confirmó los rumores de los últimos días y anunció su regreso a los escenarios después de 15 años fuera de la carretera.

En un comunicado publicado este martes, la banda inglesa anunció que saldrá de gira por Irlanda y el Reino Unido a partir de julio del año que viene. Aunque de momento sólo se han anunciado las fechas de la gira por el Reino Unido e Irlanda, hay planes en marcha para que Oasis salga de gira por otros continentes fuera de Europa a finales del año que viene.

Las entradas para la primera gira saldrán a la venta el próximo 31 de agosto. Los precios serán anunciados en breve.

De este modo, las estrellas de Oasis -Liam y Noel Gallagher- confirmaron la noticia más esperada por sus fans y se reunirán para una nueva gira mundial, que comenzará con 14 grandes conciertos en el Reino Unido e Irlanda en 2025.

Una nueva imagen de los hermanos, posando hombro con hombro por primera vez en 15 años, se compartió con el anuncio de 'Oasis Live 25'.

"Las armas han callado. Las estrellas se han alineado. La gran espera ha terminado. Vengan a ver. No será televisado" Comunicado de la banda de rock Oasis

El reencuentro de los hermanos Gallagher: la gira de Oasis 2025

La nueva gira de Oasis arrancará en julio de 2025 con dos noches en Cardiff antes de dirigirse al Heaton Park de Manchester para cuatro espectáculos en el que supondrá su regreso a casa.

También se han anunciado para agosto de 2025 cuatro conciertos en el estadio londinense de Wembley, dos noches en el estadio Murrayfield de Edimburgo y dos conciertos en el Croke Park de Dublín.

Estas son todas las fechas confirmadas hasta ahora en el comunicado emitido por la banda de rock:

Julio de 2025

4- Cardiff, Principality Stadium

5- Cardiff, Principality Stadium

11- Manchester, Heaton Park

12- Manchester, Heaton Park

19- Manchester, Heaton Park

20- Manchester, Heaton Park

25- London, Wembley Stadium

26- London, Wembley Stadium

Agosto de 2025

2- London, Wembley Stadium

3- London, Wembley Stadium

8- Edinburgh, Scottish Gas Murrayfield Stadium

Oasis fue una de las bandas que definieron la era del britpop y una de las más grandes del mundo durante casi dos décadas. Durante su carrera inicial publicaron siete álbumes, incluidos clásicos como Definitely Maybe y (What's the Story) Morning Glory? y deslumbró con temas que se convirtieron en himnos de la década de los 1990 como "Wonderwall" o "Don't look back in anger".