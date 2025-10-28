Amazon recortará hasta 30.000 empleos en medio de su plan de reducción de costos

Publicado por Luis Francisco Orozco 27 de octubre, 2025

La agencia de noticias Reuters reveló este lunes que Amazon anunciará una amplia ola de despidos a partir de este martes, siendo hasta 30.000 empleados de su plantilla corporativa los que podrían perder su trabajo. De acuerdo con la información publicada por el medio, los recortes constituirán la mayor reducción de personal corporativo en la historia de la compañía, llegando a abarcar casi todas las áreas del negocio. Citando a una persona con conocimiento interno y quien decidió permanecer bajo anonimato, Reuters explicó que Amazon comenzará a notificar a sus empleados sobre los despidos a través de correos electrónicos.

Desde el año 2022, Amazon ha venido realizando despidos graduales, los cuales han resultado en la eliminación de poco más de 27.000 empleos en estos últimos tres años. La noticia representa una auténtica sorpresa considerando que, de los despidos graduales que la economía ha venido materializando en los últimos tres años, este último ha sido en el que menos despidos se han llegado a producir, aun cuando varias divisiones de la compañía, como las de dispositivos, comunicaciones, tiendas y nube, se hayan visto afectadas por la reducción de personal.

Los despidos iniciados hace tres años forman parte de una campaña más amplia de reducción de costos que ha sido impulsada por el director ejecutivo de Amazon, Andy Jassy. Dicha campaña comenzó durante la pandemia del Covid-19 en 2020, cuando Jassy consideró pertinente buscar una simplificación en la estructura corporativa de la compañía, reduciendo el número de gerentes con el fin de “aplanar la organización” y “eliminar capas”.

Actualmente, Amazon es el segundo mayor empleador privado del país, con casi dos millones de trabajadores en todo el mundo al cierre del segundo trimestre, siendo esta una cifra compuesta principalmente por empleados de almacenes.