Familiares de un inmigrante ilegal venezolano detenido en Alligator Alcatraz denuncian su muerte en el centro de detención
La hermana de Rivas, Ada Velásquez, también publicó un video en el que informó sobre la muerte de su hermano y pidió ayuda para que su cuerpo pueda ser repatriado.
Un influencer venezolano llamado Luis Manuel Rivas Velásquez, también conocido como Luis Frío, falleció en el centro de detención migratorio Alligator Alcatraz en Florida, según informó este miércoles su pareja Rosana Navaz, quien responsabilizó a la Administración del presidente Donald Trump por su muerte y explicó que, si bien Rivas había firmado todos los documentos correspondientes para ser deportado a Venezuela, las autoridades lo mantuvieron detenido en el centro. “Murió por negligencia de Estados Unidos, pidió atención médica porque estaba muy mal, tenía fiebre, llagas y dolor de pecho, y no se la dieron. Lo dejaron morir allí. Él me llamaba y me decía que no había comido”, comentó Navaz en un video publicado en sus redes sociales.
">
🚨 FALLECIÓ BAJO CUSTODIA DEL ICE— ImpactoVenezuela (@ImpactoVE) August 6, 2025
El migrante venezolano Luis Manuel Frío Velásquez, mecánico y creador de contenido, murió en el centro de detención Alcatraz, en Estados Unidos.
Su esposa había denunciado en múltiples ocasiones el deterioro de su salud.
📹 Cortesía pic.twitter.com/G2DDlluX4D
Asimismo, Navaz comentó que su pareja sufrió diferentes tipos de maltrato por parte de las autoridades en Alligator Alcatraz, asegurando además que “no lo sacaban, no lo enviaban, nada. Lo dejaron allí como a un perro”. De igual forma, detalló en su video que no era justo “que él haya muerto de esa manera,” añadiendo que se tienen que tomar diferentes tipos de medidas lo antes posible para evitar que más inmigrantes detenidos en el centro pasen por situaciones similares a las de Rivas. Finalmente, Navaz pidió ayuda para poder enviar el cuerpo de su pareja de vuelta a Venezuela.
Política
'Speedway Slammer': Indiana sumará 1.000 camas para inmigrantes ilegales detenidos por el ICE
Santiago Ospital
Varios de los detenidos tendrían COVID-19
Además de Navaz, la hermana de Rivas, Ada Velásquez, también publicó un video en el que informó sobre la muerte de su hermano y pidió ayuda para que su cuerpo pueda ser repatriado y de esa forma su familia pueda despedirlo. Asimismo, Velásquez comentó que la situación en el centro de detención sería delicada, ya que las condiciones que allí se viven no solo serían duras, sino que presuntamente “todos” los detenidos estarían infectados de COVID-19.
">
💢 Ada Velásquez, hermana de Luis Velásquez, conocido como "Luis Frío", denunció el fallecimiento de su hermano en la cárcel para migrantes Alcatraz, así como las deplorables condiciones en las que permanecen las personas encarceladas en ese lugar. pic.twitter.com/mGqFYoTFvN— Agencia Venezuela News (@AgenciaVNews) August 6, 2025
“Pido ayuda para que el cuerpo de mi hermano sea trasladado al país y pedir justicia. Todas las personas que están allí están en situación precaria, no les dan de comer, cuando lo hacen es una sola vez al día y es sándwich congelado. Están enfermos, mi hermano enfermó, todos tienen COVID-19. Mi hermano pidió asistencia médica y se la negaron”, denunció en su video.
Hasta los momentos, las autoridades no han confirmado la muerte de Rivas ni los presuntos casos de COVID-19 dentro del centro.
Tom Homan desestimó las quejas sobre las condiciones en Alligator Alcatraz
A propósito de las críticas que han surgido sobre las condiciones en el centro, el zar fronterizo de la Casa Blanca, Tom Homan, comentó durante una entrevista con CNN que las quejas eran exageradas y han sido politizadas. “No los vimos quejarse cuando, bajo la administración Biden, había personas detenidas en un estacionamiento de la Patrulla Fronteriza, rodeadas por una cerca bajo un calor sofocante, ni una palabra”, comentó.