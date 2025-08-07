Familiares de un inmigrante ilegal venezolano detenido en Alligator Alcatraz denuncian su muerte en el centro de detención

Publicado por Virginia Martínez 7 de agosto, 2025

Un influencer venezolano llamado Luis Manuel Rivas Velásquez, también conocido como Luis Frío, falleció en el centro de detención migratorio Alligator Alcatraz en Florida, según informó este miércoles su pareja Rosana Navaz, quien responsabilizó a la Administración del presidente Donald Trump por su muerte y explicó que, si bien Rivas había firmado todos los documentos correspondientes para ser deportado a Venezuela, las autoridades lo mantuvieron detenido en el centro. “Murió por negligencia de Estados Unidos, pidió atención médica porque estaba muy mal, tenía fiebre, llagas y dolor de pecho, y no se la dieron. Lo dejaron morir allí. Él me llamaba y me decía que no había comido”, comentó Navaz en un video publicado en sus redes sociales.

Asimismo, Navaz comentó que su pareja sufrió diferentes tipos de maltrato por parte de las autoridades en Alligator Alcatraz, asegurando además que “no lo sacaban, no lo enviaban, nada. Lo dejaron allí como a un perro”. De igual forma, detalló en su video que no era justo “que él haya muerto de esa manera,” añadiendo que se tienen que tomar diferentes tipos de medidas lo antes posible para evitar que más inmigrantes detenidos en el centro pasen por situaciones similares a las de Rivas. Finalmente, Navaz pidió ayuda para poder enviar el cuerpo de su pareja de vuelta a Venezuela.

Varios de los detenidos tendrían COVID-19

Además de Navaz, la hermana de Rivas, Ada Velásquez, también publicó un video en el que informó sobre la muerte de su hermano y pidió ayuda para que su cuerpo pueda ser repatriado y de esa forma su familia pueda despedirlo. Asimismo, Velásquez comentó que la situación en el centro de detención sería delicada, ya que las condiciones que allí se viven no solo serían duras, sino que presuntamente “todos” los detenidos estarían infectados de COVID-19.

“Pido ayuda para que el cuerpo de mi hermano sea trasladado al país y pedir justicia. Todas las personas que están allí están en situación precaria, no les dan de comer, cuando lo hacen es una sola vez al día y es sándwich congelado. Están enfermos, mi hermano enfermó, todos tienen COVID-19. Mi hermano pidió asistencia médica y se la negaron”, denunció en su video.

Hasta los momentos, las autoridades no han confirmado la muerte de Rivas ni los presuntos casos de COVID-19 dentro del centro.