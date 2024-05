Biden anunció que Israel ofreció una nueva propuesta para un alto al fuego en Gaza

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pronunció el viernes una conferencia en la que se refirió a la situación en Medio Oriente. Durante su alocución, describió lo que según él sería una nueva propuesta israelí para un alto el fuego y un acuerdo en etapas de liberación de rehenes. Curiosamente, luego instó a Israel a aceptarlo.

Minutos después y según Arutz Sheva, la Oficina del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu emitió un comunicado: "El Gobierno israelí está unido en el deseo de devolver a nuestros rehenes lo antes posible y está trabajando para lograr este objetivo. Por lo tanto, el primer ministro autorizó al equipo negociador a presentar un esquema para lograr este objetivo, al tiempo que insiste en que la guerra no terminará hasta que se logren todos sus objetivos, incluido el regreso de todos nuestros rehenes y la eliminación de las capacidades militares y gubernamentales de Hamás", dice el escueto comunicado que fue emitido en pleno día sagrado judío del Shabat. La oficina de Netanyahu no dice si su propuesta es la misma que describió Biden durante su discurso, según aclara The Times of Israel.

Durante la conferencia, Biden sostuvo que la propuesta fue transmitida por Qatar a Hamás, e incluye tres fases, la primera de las cuales “duraría seis semanas... [e] incluiría un alto el fuego total y completo, la retirada de las fuerzas israelíes de todas las áreas pobladas de Gaza, la liberación de algunos rehenes, entre ellos mujeres, ancianos y heridos, a cambio de la liberación de cientos de prisioneros palestinos”.

La segunda fase consistiría en la liberación de todos los rehenes vivos restantes y la retirada de Gaza. "Mientras Hamás cumpla con sus compromisos, un alto el fuego temporal se convertiría, en palabras de la propuesta israelí, en un cese de las hostilidades permanente", añadió Biden que luego afirmó que Israel debería aceptar la propuesta debido a la devastación que Hamás ha sufrido en la guerra, considerando que a estas alturas el grupo terrorista ya no es capaz de realizar otro 7 de octubre, según sostuvo el presidente. "Es hora de que esta guerra termine", subrayó Biden. El plan detallado fue subido a su cuenta de X.

Israel has now offered a roadmap to an enduring ceasefire – and the release of all the hostages.

Yesterday, this proposal was transmitted by Qatar to Hamas.

Today, I want to lay out its terms for the world. pic.twitter.com/0cdypBP9wb

— President Biden (@POTUS) May 31, 2024